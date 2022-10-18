警方入境處聯合掃黃反黑工 共拘16名非本地女子

油尖警區聯同西九龍總區刑事部、西九龍機動部隊及入境事務處，根據線報及經深入調查後，昨日（十月十七日）下午約二時在區內展開代號「冠軍」(CHAMPION)暨 「烽火」(FIRESTORM)的聯合反非法勞工及掃黃行動。

共拘12名外籍女及4名內地女

行動中，人員在彌敦道、佐敦道及赫德道一帶，共拘捕3名內地女子及6名外籍女子，年齡介乎29歲至42歲，分別涉嫌「逾期居留」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」。人員亦突擊搜查區內多間酒店及商廈單位，共拘捕6名外籍女子及1名內地女子，年齡介乎23歲至44歲，分別涉嫌「違反逗留條件」及「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」。行動中，人員檢獲一批證物，包括約6萬元現金、按摩油及避孕套等。所有被捕人現正被扣留調查，部分案件交由相關部門繼續跟進。