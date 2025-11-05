警方凍結懷疑跨境詐騙集團27.5億元資產 消息︰涉柬埔寨太子集團陳志

警方指，根據多方面的情報及資料搜集後，主動調查一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團，經深入分析與集團有關的多間公司以及相關銀行帳戶的資金流向後，發現涉案集團懷疑洗黑錢，即日凍結集團約27.5億元資產，包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金，相信有關資產為集團的犯罪得益。警方財富情報及調查科正跟進調查案件，暫未有人被捕。

警方指會繼續與其他執法機關，銀行業界及持份者合作，共同打擊詐騙團夥、跨境及跨國的犯罪組織。香港證監會及保監局早前亦已對太子集團關聯公司採取行動，其牌照狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註為「終止了受規管活動業務」。

據指，涉事的為38歲柬埔寨太子集團創辦人陳志，他在全球逾30個國家及地區，有數十間分公司，據報在本港亦有兩間上市公司。翻查資料，陳志上月中已被美國司法部公開起訴，指他涉電信詐騙、洗錢及強迫勞動，在柬埔寨設立詐騙園區，從事加密貨幣詐騙；美國政府已沒收陳志所持有12.7萬枚比特幣，市值逾1,088億港元。新加坡亦於上月底展開行動，查封6處物業、銀行及證券帳戶、現金、遊艇、多輛名車和大批貴價酒，總值約11.7億港元。