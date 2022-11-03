警方分別於葵芳邨黃大仙工廈單位搜出毒品　14歲少年被捕

警方昨日於葵涌葵芳邨的一個單位檢獲一枝大麻煙油的電子煙機及懷疑宣傳未完稅香煙的單張。1名14歲男童涉嫌管有第一部毒藥、藏有工具可作非法用途及販運危險藥物被捕；其後在黃大仙一工廈單位檢獲懷疑霹靂可卡因、「冰」毒、一批毒品包裝工具和宣傳非法賭博的單張。

葵青警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日上午約10時20分持手令搜查葵涌葵芳邨的一個單位，在單位內檢獲一支懷疑含有大麻二酚(CBD)煙油的電子煙機及一批懷疑宣傳未完稅香煙的單張。人員經調查後，懷疑該批宣傳單張會在葵青區內派發。該名14歲男童涉嫌「管有第一部毒藥」、「藏有工具可作非法用途」及「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

黃大仙檢獲價值約 88.5 萬元毒品

其後，警方同日下午搜查黃大仙爵祿街一工廈單位，並檢獲約409克懷疑霹靂可卡因、約238克懷疑可卡因粉末、約33克懷疑「冰」毒及一批懷疑毒品包裝工具。另外，人員檢獲一批懷疑宣傳非法賭博的單張。行動中檢獲的毒品總市值共約88.5萬元。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊毒品行動。 同時，警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款五百萬元，市民切勿以身試法。