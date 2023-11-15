警方北角足浴店掃黃 3長髮女爬窗逃走一墮地疑受傷

警方在各區加強打擊賣淫活動。東區警區特別職務隊昨到北角足浴店掃黃，3名長髮女子爬出窗外危站地面食肆簷篷，當中一人擬由一樓跳落地面時，臀部著地，狀甚痛苦，其餘兩人見狀即爬回單位內。警方表示，行動期間，拘捕6名內地女子及1名本地女子，涉嫌違反逗留條件及管理賣淫場所。另外，警方聯同入境處聯合掃黃，在觀塘區搗破一個賣淫集團，拘捕21人，包括出租劏房的2名業主。
北角健康東街及英皇道交界昨午1時，有3名長髮女子疑由一樓足浴店爬出窗外，危站地面餐廳簷篷，惹來大批途人圍觀，期間，一名穿白衫女子再走至旁邊大型分體式冷氣機，腳踏喉管借力，期間似擬由一樓位置跳到地面，卻似臀部著地，狀甚痛苦。其餘兩女原擬仿效，但見狀後感危險即時爬回室內。
警方表示，東區警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨展開打擊非法賣淫行動，行動中突擊搜查健康東街一單位，拘捕6名內地女子及1名本地女子，年齡介乎20至39歲，涉嫌違反逗留條件及管理賣淫場所，正被扣留調查。行動期間，其中3名女子經窗戶爬出單位企圖逃走，當中一名女子更從單位跳到地面，但被當場拘捕，其餘兩名嘗試逃走的女子其後亦被人員在單位內拘捕。
2業主提供5單位 共17間劏房作賣淫
另外，觀塘警區刑事部、特別職務隊聯同入境處掃黃，在觀塘區搗破一個賣淫集團，拘捕4男17女，包括3男2女集團骨幹、14名持雙程證女子及2名分別65及56歲的業主，涉案5個單位合共提供17間劏房作賣淫用途。行動中檢獲港幣33.8萬元及人民幣11.6萬元的現金、大批避孕套、潤滑劑，以及數十條相信是屬於區內用作賣淫之劏房門匙。
警方指，區內持雙程證內地女子參與街頭賣淫活動情況有上升趨勢；初步調查發現，涉案集團在內地透過社交媒體招聘女子來港，相關女子以合法途徑來港後，集團成員會以500元日租形式，向她們出租區內一個約100呎的劏房，同時會向賣淫女子提供所需物資，及協助「把風」逃避執法人員執法；估計集團已在區內活躍3個月，每月收入20萬元以上。