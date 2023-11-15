警方北角足浴店掃黃 3長髮女爬窗逃走一墮地疑受傷

警方在各區加強打擊賣淫活動。東區警區特別職務隊昨到北角足浴店掃黃，3名長髮女子爬出窗外危站地面食肆簷篷，當中一人擬由一樓跳落地面時，臀部著地，狀甚痛苦，其餘兩人見狀即爬回單位內。警方表示，行動期間，拘捕6名內地女子及1名本地女子，涉嫌違反逗留條件及管理賣淫場所。另外，警方聯同入境處聯合掃黃，在觀塘區搗破一個賣淫集團，拘捕21人，包括出租劏房的2名業主。

北角健康東街及英皇道交界昨午1時，有3名長髮女子疑由一樓足浴店爬出窗外，危站地面餐廳簷篷，惹來大批途人圍觀，期間，一名穿白衫女子再走至旁邊大型分體式冷氣機，腳踏喉管借力，期間似擬由一樓位置跳到地面，卻似臀部著地，狀甚痛苦。其餘兩女原擬仿效，但見狀後感危險即時爬回室內。