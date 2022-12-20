警方協助競委會搜查香港仔魚類批發市場　批發商涉合謀定價限制產量等反競爭行為 (更新)

競爭事務委員會今天(20日)上午展開代號為「白鯨」的行動，在警方的協助下，根據法庭手令搜查了香港仔魚類批發市場內多個處所，包括一艘船隻。該批發市場內有批發商涉嫌從事合謀定價、限制產量及集體杯葛等反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。在今日的行動，競委會行使了強制權力，除了持法庭手令搜查處所，亦要求有關各方交出文件和資料，以及出席競委會的聆訊以提供相關資料。競委會非常感謝警方在今日的搜查行動中提供協助。另外，警方與入境事務處亦於同場進行其他執法行動。

競委會早前接獲相關投訴後，深入跟進個案，並於上月27日參與由警方統籌及領導、在該批發市場展開的聯合反罪惡行動。競委會於當日的行動中，聚焦該批發市場內可能出現合謀定價等反競爭行為的指控，透過問卷方式向超過 30間魚類批發商的從業員了解情況，期間並未有行使《條例》所賦予的強制權力。該次行動後，競委會詳細分析與個案相關的所有資料，並信納個案存在「合理因由懷疑」有違反競爭守則的情況，因此決定將個案提升至調查階段。