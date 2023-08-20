警方反罪惡行動拘逾400人 搗破毒窟及非法賭場

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區及機動部隊於本月16至19日在全港各區進行代號「雷霆2023」及「逸影」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，搗破14個懷疑非法賭場、兩間懷疑無牌按摩院、一個懷疑毒窟及一間懷疑無牌酒吧。
有組織罪案及三合會調查科亦聯同西九龍總區、機動部隊及入境事務處人員分別於本月16日在深水埗進行聯合巡查以及於17日在尖沙嘴展開代號「撒哈拉」行動，巡查罪案黑點，打擊三合會行動及非法勞工等。
警方指，截至昨日(19日)，共拘捕423人，包括281名男子及142名女子，年齡介乎16至93歲。所涉罪行包括「傷人」、「襲擊致造成身體傷害」、「刑事毀壞」、「非法集結」、「藏有攻擊性武器」、「藏有違禁武器」、「販運危險藥物」、「經營煙窟」、「藏有危險藥物」、「以欺騙手段取得財產」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）、「經營賭博場所」、「經營無牌按摩院」、「非法入境」及「違反逗留條件」等。
行動共檢獲約13萬元現金、一批共約值317萬的毒品，包括約1.9公斤懷疑可卡因、約1.5公斤懷疑「冰」毒及其他毒品等。同時亦檢獲大量賭博工具以及武器，包括四把刀及一枝伸縮棍等。