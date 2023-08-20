警方反罪惡行動拘逾400人 搗破毒窟及非法賭場

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區及機動部隊於本月16至19日在全港各區進行代號「雷霆2023」及「逸影」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，搗破14個懷疑非法賭場、兩間懷疑無牌按摩院、一個懷疑毒窟及一間懷疑無牌酒吧。

有組織罪案及三合會調查科亦聯同西九龍總區、機動部隊及入境事務處人員分別於本月16日在深水埗進行聯合巡查以及於17日在尖沙嘴展開代號「撒哈拉」行動，巡查罪案黑點，打擊三合會行動及非法勞工等。