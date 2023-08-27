警方反罪惡行動拘逾60人 酒吧職員串謀外籍女子盜取信用卡

灣仔警區刑事部聯同入境處人員、灣仔警區特別職務隊和警民關係組、灣仔及跑馬地分區特遣隊、牌照課以及港島總區機動部隊人員一連三日（24至26日)在灣仔進行代號「犁庭掃穴」反罪惡及反三合會行動，突擊搜查區内多個處所，包括酒吧、麻雀館、住宅及商業大廈等。

外籍女子串謀酒吧職員盜取客人信用卡

其中灣仔警區近日接獲多名受害人報案，指曾於灣仔區酒吧內消遣期間，發現其貴重財物或信用卡不見了。經深入調查後，以涉嫌盜竊及串謀詐騙拘捕6男4女酒吧職員，以及13名外籍女子。調查顯示，這些外籍女子與部分酒吧職員串通，趁受害人受酒精影響，盜取他們的信用卡多次消費。行動中警方偵破5宗同類案件，損失金額總共約31萬元。

另外，打擊非法收債活動的行動中，人員共拘捕10男3女。調查顯示，他們懷疑曾向欠債單位淋潑油漆，以及為收債集團提供恐嚇電話的電話號碼登記。