警方反罪惡行動拘逾60人 酒吧職員串謀外籍女子盜取信用卡

灣仔警區刑事部聯同入境處人員、灣仔警區特別職務隊和警民關係組、灣仔及跑馬地分區特遣隊、牌照課以及港島總區機動部隊人員一連三日（24至26日)在灣仔進行代號「犁庭掃穴」反罪惡及反三合會行動，突擊搜查區内多個處所，包括酒吧、麻雀館、住宅及商業大廈等。
外籍女子串謀酒吧職員盜取客人信用卡
其中灣仔警區近日接獲多名受害人報案，指曾於灣仔區酒吧內消遣期間，發現其貴重財物或信用卡不見了。經深入調查後，以涉嫌盜竊及串謀詐騙拘捕6男4女酒吧職員，以及13名外籍女子。調查顯示，這些外籍女子與部分酒吧職員串通，趁受害人受酒精影響，盜取他們的信用卡多次消費。行動中警方偵破5宗同類案件，損失金額總共約31萬元。
另外，打擊非法收債活動的行動中，人員共拘捕10男3女。調查顯示，他們懷疑曾向欠債單位淋潑油漆，以及為收債集團提供恐嚇電話的電話號碼登記。
一連三日行動中，警方共拘捕30名本地男子及38名本地女子，年齡介乎17至57歲，分別涉嫌自稱三合會成員、刑事恐嚇、刑事毀壞、勒索、串謀詐騙、處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）及違反逗留條件等，涉及總犯罪得益約320萬元。
行動中警方檢獲用於非法收債活動的收債信、手提電話和油漆；用於酒吧內盜用信用卡的收款機，以及無牌賣酒處所的酒精飲品。所有被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。