警方單車巡邏隊換新裝備 增單車衣折疊車 冀加強與市民接觸

不少市民喜愛以單車代步，或作消閒活動，惟部分人安全意識不高，今年首9個月的單車意外，已貼近2019年全年數字，而違例個案更超出19年全年。為提升市民的單車安全意識，警方將在下周一(18日)推行名為「警察單車制服與裝備試行計劃」，屆時20名來自新界北及新界南總區道路安全組的人員會在單車徑上巡邏，試驗計劃為期3個月。警方表示，警員除會針對危險踏單車行為採取執法，亦盼以全新形象與市民接觸，推動單車安全教育。
根據警方數字顯示，整體而言，涉及單車的傷亡、意外及違例均呈上升趨勢。就單車意外方面，2019年有1,625宗意外，此後兩年均徘徊在3,000宗左右，而今年首9個月共錄得1,534宗。違例方面，2019年共錄得2,350宗，及後3年每年錄得四千至六千多宗，今年首9個月錄得3,149宗。為向市民推動單車安全教育，警方將於本月18日在新界北和新界南總區交通道路組推行「警察單車制服與裝備試行計劃」，共20隊員將不定時巡邏。
主力宣傳教育 遇危險行為將執法
警方支援部行動支援及職業安全健康課總督察辜超逸介紹，過往單車巡邏隊會穿普通警隊工作服巡邏，而新的制服則專門為巡邏隊度身訂造。新裝備包括帶反光帶的短袖單車上衣、單車短褲。單車上衣前後均印有「警察」標示，巡邏隊人員亦會佩帶警察襟章。單車頭盔前方設有照明用的白光燈，側邊及尾部則設有作警示之用的紅藍閃燈。單車換上新款的可折疊式沙地單車，方便放置警車內作靈活調配；單車前方亦配有急救包。
辜超逸表示，試驗計劃為期3個月，即由下周一起至明年2月底進行，屆時新界北和新界南總區交通道路組共20名隊員，將不定時於穿著新制服於單車徑巡邏，除了會針對危險踏單車行為採取執法，更重要是向市民宣傳及推廣單車安全的意識。他舉例，市民的違規行為包括忘記安裝車尾燈，或者在行人路上騎踏單車等，冀新形象的巡邏隊投入工作後，可提升市民的安全意識，減少意外。至於將來會否擴展地區，辜超逸指會先檢討成效再決定。