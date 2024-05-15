警方大嶼山打擊非法駕駛電動移動工具拘21人 年齡最小15歲

連三日，在區內舉行交通日，重點打擊非法駕駛電動可移動工具。行動中，警員共拘捕21人 ，並扣查21部電動可移動工具。(警方圖片)

大嶼山警區交通隊、特遺隊及軍裝巡邏小隊人員由前日至今日(13至15日）一連三日，在區內舉行交通日，重點打擊非法駕駛電動可移動工具。行動中，警員共拘捕21人 ，並扣查21部電動可移動工具。

涉16男5女 年齡介乎15至66歳

行勳中，警員共拘捕21人，包括16男5女，年齡介乎15至66歳，1名內地女子、1名泰籍女子、3名本地女子、1名孟加拉籍男子、2名巴基斯坦籍男子及13名本地男子，他們分別涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險汽車而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。