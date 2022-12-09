警方應科院「撒網」捕黑客 蒐集數據免基礎設施受攻擊

黑客的攻擊手法愈來愈多，為了加強本港基礎建設對網絡攻擊的防禦能力，警方去年起與香港應用科技研究院(應科院)合作，開發首個全港最大型「威脅預警及捕獵網絡」網絡安全情報系統，藉著「誘捕」黑客的攻擊，收集針對香港機構的網絡威脅數據，並由警方適時預警，減低本港各行各業的電腦系統受網絡攻擊。過去一年已出現1.35億次網絡威脅，當中約17.5萬次惡意程式攻擊，部分更屬全球首次發現，若不及時發現及研究阻截方法，後果堪虞。

應科院指，「威脅預警及捕獵網絡」是一個跨機構的網絡安全情報共享系統，參與的機構需先在自身網絡安裝名為「HoneyNet」(蜜網)的網絡安全情報收集系統，猶如蜜蜂組成的網捕捉昆蟲，當黑客發動攻擊，系統便能實時收集針對香港機構的網絡威脅數據。

參與項目的除了有應科院和警方，亦有大學、防毒軟件公司和互聯網供應商幫忙設置「HoneyPot」(蜜罐)，就像是一罐用來吸引、捕捉昆蟲的蜂蜜，吸引黑客攻擊。網罪科高級警司范俊業(圖右一)指，本港5個機構已設6個「蜜罐」，由去年12月至今年11月期間，共受到約1.35億次網絡威脅，平均每日37萬次；期間有約17.5萬次惡意程式攻擊，包括分散式阻斷服務攻擊(DDoS)。系統亦對2,048種惡意程式進行分析，發現了40種為未被發現的新型惡意程式。

