警方打擊網上投資騙案拘223人 80歲婆婆遭騙910萬

網上投資騙案愈趨常見及猖獗，市民稍不留神隨時損失慘重。東九龍總區聯同所屬四個警區，根據線報及經深入調查後，日前展開代號「鑽峰」的行動，打擊網上各種投資騙案。行動中共有223人被捕，涉及265宗案件，主要為傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益。受害者則有328人，涉款金額高達1.8億元，最高金額的單一宗件涉款逾910萬元，事主為一名80歲婆婆。



東九龍總區刑事總督察鄔凱寧表示，東九龍總區今年首三季投資騙案大幅上升，涉款數目龐大。因此，東九龍總區聯同所屬四個警區，調配大量前線同事，包括所有刑偵人員、各警區的特遣隊、特別職務隊、東九龍總區機動部隊等，根據線報及經深入調查後，本月5日至11日展開代號「鑽峰」的行動，打擊網上各種投資騙案。 行動中共157男及66女被捕，年齡介乎18至69歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。 被捕人主要為傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益。行動中，警方成功凍結約三百萬元犯罪得益，並檢獲大量手提電話、銀行文件及提款卡等。