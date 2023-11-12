警方打擊網上投資騙案拘223人 80歲婆婆遭騙910萬

網上投資騙案愈趨常見及猖獗，市民稍不留神隨時損失慘重。東九龍總區聯同所屬四個警區，根據線報及經深入調查後，日前展開代號「鑽峰」的行動，打擊網上各種投資騙案。行動中共有223人被捕，涉及265宗案件，主要為傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益。受害者則有328人，涉款金額高達1.8億元，最高金額的單一宗件涉款逾910萬元，事主為一名80歲婆婆。
東九龍總區刑事總督察鄔凱寧表示，東九龍總區今年首三季投資騙案大幅上升，涉款數目龐大。因此，東九龍總區聯同所屬四個警區，調配大量前線同事，包括所有刑偵人員、各警區的特遣隊、特別職務隊、東九龍總區機動部隊等，根據線報及經深入調查後，本月5日至11日展開代號「鑽峰」的行動，打擊網上各種投資騙案。
行動中共157男及66女被捕，年齡介乎18至69歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。 被捕人主要為傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益。行動中，警方成功凍結約三百萬元犯罪得益，並檢獲大量手提電話、銀行文件及提款卡等。
80歲婆婆誤信騙徒 遭騙910萬
被騙金額最高的一宗案件高達910萬，受害者為一名80的婆婆。她把自己其中一個物業在社交平台放租，一名騙徒自稱是銀行的數字資產高級分析師，將由美國借調來港工作，並有興趣租住單位。惟及後他以不同原因推遲來港日期，並聲稱自己投資不斷獲利。騙徒在社交平台與事主交談迎4個月，取得事主信任後，向對方介紹虛擬貨幣投資網站，聲稱收到內幕消息，可快速賺取買賣差價。事主隨後經騙徒提供的銀行戶口存款，用來充值投資網站的額度，去購買虛擬貨幣。事主看到網站的帳面賺了十多萬元之後，便信以為真，繼續向騙徒戶口匯款，騙徒最後捲款潛逃。
警方留意到雖然受害人年齡層面較廣闊，亦來自不同背景，但以20至40歲階層為主。他們活躍於網上社交平台，並有一定經濟基礎。觀塘警區科技及財富罪案組督察梁普恩表示，近日觀察到投資騙案有上升趨勢，提醒市民在社交平台上看到一些以高回報低風險作招徠的投資廣告貼文時，需要提高警惕，注意幾方面，包括留意收款戶口是否為個人名義；亦要了解相關產品的特性與風險。