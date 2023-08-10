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2023-08-10 20:48:24

警方打擊行人違規過馬路　有的士界撐罰款具阻嚇　安老界倡加強教育

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警方在今明兩日推行的宣傳活動結束後，將於下周一起在全港各區嚴厲打擊違例過馬路者。(陳奕釗攝)

警方在今明兩日推行的宣傳活動結束後，將於下周一起在全港各區嚴厲打擊違例過馬路者。(陳奕釗攝)

本港今年首7個月發生61宗致命交通意外，造成38名行人死亡，包括23名年滿65歲的長者，警方預告下周一(14日)起會進行全港大型執法行動，針對行人亂過馬路、「跨欄」等，違者最高可被罰款2,000元。

杜燊棠：罰錢就小心翼翼

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠接受《am730》訪問時稱，行人往往只會在警方執法期間遵守交通規則，「一做完呢壇嘢啲人就放鬆，例如跨欄、胡亂橫過馬路」，又批評有長者恃老賣老、認為駕駛者必須禮讓年紀大的行人屬錯誤觀念，建議向重犯行人處以更高罰款，「捉過一次就驚。」

杜燊棠相信，罰款足以對長者起到阻嚇力，指他們最怕便是罰錢，「就算冇2,000元咁多，即使300、500元都唔夠膽再(亂)過」，同時舉例稱有駕駛者因怕罰款，在斑馬線前必定會守規先讓行人，「起碼罰錢就大家小心翼翼。」

▼警方宣傳道路安全教育▼

警方道路安全小貼士。(陳奕釗攝) 今年首兩季發生53宗致命交通意外，當中造成38名行人死亡。(陳奕釗攝) 警方在今明兩日推行的宣傳活動結束後，將於下周一起在全港各區嚴厲打擊違例過馬路者。(陳奕釗攝) 死亡行人當中，長者佔66%。(陳奕釗攝) 警方在今明兩日推行的宣傳活動結束後，將於下周一起在全港各區嚴厲打擊違例過馬路者。(陳奕釗攝) (陳奕釗攝)

李輝：可到較多長者屋苑辦講座

本身也是駕駛者的安老事務委員會前委員李輝表示，對近年涉及長者的交通意外數目上升「睇見都好心痛」，但直言不少長者各項身體機能都衰退，卻仍然不遵守交通燈號，特別是推紙皮、推車的長者。她接受《am730》查詢時形容，這些「老頑童」很容易釀成致命交通意外，「唔似後生仔見到就(有能力)兩步跑走」，但對於以懲罰形式教育有保留，「警方要加強執法，但係咪用呢種懲罰方式，定教育方式呢？我覺得有商榷餘地。」

李輝續稱，一些主要住客基本為長者的屋苑，可以舉行一些針對性警方安全意識宣傳講座，再「派少少嘢」吸引他們出席和參與，以達致教育的效果。立法會交通事務委員會委員張欣宇亦指，如果想再進一步提升長者方面的成效，可能要走入屋邨直接接觸長者，包括用好關愛隊的地區覆蓋。

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