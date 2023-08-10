警方打擊行人違規過馬路　有的士界撐罰款具阻嚇　安老界倡加強教育

本港今年首7個月發生61宗致命交通意外，造成38名行人死亡，包括23名年滿65歲的長者，警方預告下周一(14日)起會進行全港大型執法行動，針對行人亂過馬路、「跨欄」等，違者最高可被罰款2,000元。

杜燊棠：罰錢就小心翼翼 汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠接受《am730》訪問時稱，行人往往只會在警方執法期間遵守交通規則，「一做完呢壇嘢啲人就放鬆，例如跨欄、胡亂橫過馬路」，又批評有長者恃老賣老、認為駕駛者必須禮讓年紀大的行人屬錯誤觀念，建議向重犯行人處以更高罰款，「捉過一次就驚。」 杜燊棠相信，罰款足以對長者起到阻嚇力，指他們最怕便是罰錢，「就算冇2,000元咁多，即使300、500元都唔夠膽再(亂)過」，同時舉例稱有駕駛者因怕罰款，在斑馬線前必定會守規先讓行人，「起碼罰錢就大家小心翼翼。」 ▼警方宣傳道路安全教育▼