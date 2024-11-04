警方打擊酒駕及非法賽車　11人被捕

警方上周五至昨日，一連三日在西九龍區內主要幹道設置路障，截查車輛及向駕駛人士進行酒精呼氣測試，並在車輛聚腳地點巡邏，以打擊酒駕及非法賽車，行動中拘捕10名本地男子及1名本地女子，年齡介乎24歲至66歲。
西九龍總區交通部執行及管制組人員在行動中共拘捕11人，當中1名男子涉嫌「管有危險藥物」，1名女子涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「駕駛時沒有第三者保險」及「無牌駕駛」，1名男子涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」。同時，6名男子因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。其餘2人則因為欠交罰款而被通緝。
澳門賽車賽事期間打擊非法賽車
此外，警方會於澳門格蘭披治大賽車賽事舉行前夕及期間，在區內進行連串執法行動，打擊非法賽車及非法改裝車輛。行動中，人員在區內的車輛聚腳地點巡邏，共發現12輛私家車及5輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，人員亦向12輛車發出欠妥車輛報告。
行動期間，人員亦利用「隱型戰車」在區內，例如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動。此外，警方亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達及雷射槍偵速，共偵測到70部車輛超速行駛。