警方打擊酒駕及非法賽車　11人被捕

警方上周五至昨日，一連三日在西九龍區內主要幹道設置路障，截查車輛及向駕駛人士進行酒精呼氣測試，並在車輛聚腳地點巡邏，以打擊酒駕及非法賽車，行動中拘捕10名本地男子及1名本地女子，年齡介乎24歲至66歲。

西九龍總區交通部執行及管制組人員在行動中共拘捕11人，當中1名男子涉嫌「管有危險藥物」，1名女子涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「駕駛時沒有第三者保險」及「無牌駕駛」，1名男子涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」。同時，6名男子因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。其餘2人則因為欠交罰款而被通緝。