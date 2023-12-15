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2023-12-15 18:11:34

警方打擊騙案和科技罪案　拘捕1223人損失金額逾21億

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警方打擊騙案和科技罪案　拘捕1223人損失金額逾21億

警方打擊騙案和科技罪案　拘捕1223人損失金額逾21億

警方刑事部和5大總區自上月底至昨日採取行動，打擊騙案和科技罪案，合共拘捕1,223人，年齡13至86歲，涉及827宗案件，涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產，以及洗黑錢等。多宗案件總共有2,848人受害，損失金額超過21.7億元，主要牽涉網上求職、投資、網購和電話騙案。

警方網絡安全及科技罪案調查科，首次針對通訊軟件WhatsApp帳戶的騎劫案採取大型行動，周三成功瓦解一個本地犯罪集團，有12人被捕，年齡18至45歲，其中2名被捕人負責在本地操控被騎劫的WhatsApp帳戶，其餘10人是傀儡戶口持有人，他們涉嫌串謀詐騙和洗黑錢，326名受害人損失396萬元。被捕人士涉嫌在10月中至上月中，騎劫受害人的WhatsApp賬號，並假扮受害人跟電話簿聯絡人聯繫，以不同藉口借錢，金額2千至5萬元不等，並要求將款項傳入18個傀儡戶口。

警方表示，騙徒首先製作假的WhatsApp網頁版頁面，並在常用的瀏覽器登廣告，如果受害人開了假網頁並掃描二維碼，便可能被控制賬號。由於營辦商知悉事件，已經主動刪除有關假網站，並防止有關人士再登廣告。這種行騙方式本月起開始減少，近日轉而向市民發放「白撞」電話短訊，指受害人的WhatsApp賬號有被查禁或安全風險，誘使市民登入連結並提供電話號碼及驗證碼。

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警方「貼士」

警方表示，若WhatsApp帳戶不幸被騎劫，應保持冷靜，立即登出所有已連結的裝置，避免有人暗中操控帳戶。警方又指，騙徒在過程中可能已經發出勒索訊息，要求受害人的親友匯款，建議受害人透過其他社交媒體通知親友，提醒其他人不要「中招」。

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警方又提醒市民若收到「白撞」訊息，千萬不要點擊訊息中的不明連結；應啟用WhatsApp雙重認證，不應向他人透露驗證碼；要定期檢查WhatsApp的已連結裝置，並登出非使用中的裝置；亦可檢查有否已封存的可疑對話內容。市民在網上搜尋WhatsApp網頁版時，要留意網站連結是否附有「贊助」字眼，很有機會「有伏」；萬一收到其他人要求借錢或匯款，應先致電當時人確認身份。

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