警方打擊騙案和科技罪案　拘捕1223人損失金額逾21億

警方刑事部和5大總區自上月底至昨日採取行動，打擊騙案和科技罪案，合共拘捕1,223人，年齡13至86歲，涉及827宗案件，涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產，以及洗黑錢等。多宗案件總共有2,848人受害，損失金額超過21.7億元，主要牽涉網上求職、投資、網購和電話騙案。

警方網絡安全及科技罪案調查科，首次針對通訊軟件WhatsApp帳戶的騎劫案採取大型行動，周三成功瓦解一個本地犯罪集團，有12人被捕，年齡18至45歲，其中2名被捕人負責在本地操控被騎劫的WhatsApp帳戶，其餘10人是傀儡戶口持有人，他們涉嫌串謀詐騙和洗黑錢，326名受害人損失396萬元。被捕人士涉嫌在10月中至上月中，騎劫受害人的WhatsApp賬號，並假扮受害人跟電話簿聯絡人聯繫，以不同藉口借錢，金額2千至5萬元不等，並要求將款項傳入18個傀儡戶口。