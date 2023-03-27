警方批記協作捕風捉影揣測  致所有執法者聲譽受損

警方回應記協指，對其未經查證而作出捕風捉影的揣測，致所有執法者聲譽受損，表示極度遺憾及強烈不滿。 (資料圖片)

Hong Kong Free Press上周五（24日）報道，該機構一名女記者在上周三（22日），遭兩名男子由住所外開始跟蹤，其中一人跟蹤至她的工作地點附近。記協今日亦發聲明指，收到多家傳媒的記者反映，星期二（21日）有兩名男子曾於區域法院記者室外徘徊，懷疑他們是便衣執法人員。

警方今日表示，對記協有引述相關新聞工作者指跟蹤者懷疑是執法人員，未經查證而作出捕風捉影的揣測，除令所有執法人員聲譽受損之外，亦破壞新聞工作者一向以事實為依據作出報道和評論的專業形象，表示極度遺憾及強烈不滿。

未接獲區院記者室外徘徊報案

警務處助理處長(公共關係)陳東去信記協回應事件，指上周四(23日)接獲一宗電子報案，報案人聲稱於上周三（22日）早上懷疑被兩名不明男子由葵涌跟隨至堅尼地城。經初步調查，案件列作「求警調查」，交由葵青警區刑事部跟進，有關調查仍在進行中。而記協提及有兩名男子在區域法院記者室外的公眾地方徘徊，他指警方未有接獲任何報案。

陳東指，警隊肩負偵查罪案、保護市民生命及財產安全的職責及使命。若市民（包括記者）遭受恐嚇或滋擾，應立即報警，以便警方依法作出調查。

著記協避免發放未經查證及失實報道

陳東稱，警方會繼續持守為社會及市民服務的原則，協助傳媒專業及安全地進行採訪工作；而傳媒亦應任履行專業責任，就新聞事件作出準確及中肯的報道和評論。警方呼籲記協秉持專業精神，以事實為依歸，服務廣大市民，並避免發放未經查證及失實的報道和評論誤導市民。

麥美娟籲當事人報警求助

民政及青年事務局局長麥美娟今日被問及事件時指，相信香港作為法治地方，如果有任何人感到人身安全受到任何威脅，最好的方法是立即報警，尋求執法當局的處理。她亦相信，警方在處理各項關於法律的問題時，會很嚴格和秉公處理各項投訴。