警方拘捕5男1女 涉刑毀多區比亞迪地舖

警方拘捕5男1女，涉嫌與周一（12日）內地汽車製造商比亞迪在港多間陳列室及服務中心遭刑毀案件有關。行動中，警方起回並扣留三輛思疑用作犯案的私家車。

被捕人士年齡介乎34至48歲，分別報稱無業、速遞員及汽車維修員，其角色包括負責淋油、接載撞閘疑犯，以及安排淋油車輛及撞閘失車。被捕5名男子全部懷疑有黑社會背景，其中一人與被捕女子為情侶，全部人正被通宵扣查，警方將暫控當中最少兩人刑事毀壞罪。警方仍在調查案件，包括被捕人背後是否有人指使，不排除有更多人被捕。

現階段無證據顯示案件是針對內地汽車品牌

警方新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，由於今次案件性質嚴重及惡劣，故交由新界北總區反三合會行動組第二隊跟進，經情報分析及調查後，鎖定4架涉案車輛，包括3架「淋油行動組」車輛及一架接載撞閘疑犯的車，並在昨日及今日在元朗及屯門區展開拘捕行動，檢獲接載撞閘疑犯的車，以及其中兩部淋油行動組車輛，其中一部車的左前乘客位遺下紅油迹。

歐陽德表示，全部被捕人均不曾在BYD比亞迪相關公司任職，現階段無證據顯示案件是針對內地汽車品牌，相信是涉及一些糾紛，惟暫未能定論是否與公司業務有關，會循財務、感情及私人糾紛等方向調查。