警方拘捕69人 涉非法勞工利用外賣平台漏洞買帳戶送外賣(直播截圖)

警方本月3日至6日採取行動打擊非法入境者，拘捕69人，年齡介乎21歲至79歲。當中有人買賣外賣平台外賣員帳戶，令非法勞工可利用帳戶送外賣，涉及串謀詐騙、違反逗留條件、行使虛假文書等。 行動中派出喬裝探員滲入非華裔社群，集合非法勞工、偷渡、匿藏地點情報等。調查中特別關注有人利用外賣平台的監管漏洞，在網上出售及出租外賣員戶口。帳戶持有人會提供帳戶資料及密碼予非法勞工，戶口的真正持有人得到外賣平台運費及獎金後，會扣除每周幾十元至一千元「租金」，或一兩成收入，與非法勞工拆帳。每張外賣運單涉及幾十元運費，非法勞工每月大約獲得2萬元酬勞。事件拘捕42人，包括23名非法勞工，全部是持有「行街紙」的非華裔入境人士。

外賣平台雖有認證措施，警方表示仍有漏洞，容易被不法分子濫用作違法活動。外賣平台只限香港永久性居民申請外賣員帳戶，需要上載香港身份證，其中有人用修圖軟件偽造身份證。至於登入程序，部分平台條款指明不可以共享戶口，但登入時欠缺雙重認證。另有平台容許持有人多次更換登記電話號碼，不法分子出租帳戶時會轉成非法勞工的電話號碼，容許他們自行操控戶口。登入帳戶時有面部識別機制，但調查發現真正的帳戶持有人在手機通過面容識別後，非法勞工可在另一部手機登入戶口，甚至使用相片亦可以通過面部識別，機制形同虛設。