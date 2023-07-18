警方拘9人涉詐騙及洗黑錢 涉105宗網絡騙案

警方拘捕6男3女，年齡介乎20至63歲，相信涉及105宗網絡騙案及洗黑錢，涉款約92萬元。警方指，受害人介乎16至63歲，損失100元至14.4萬元不等。騙徒犯案手法主要包括，假扮賣家在社交平台出售酒店、主題公園套票及演唱會門票等當季受歡迎產品，以及假扮買家用空頭支票交易奢侈品。警方在行動中檢獲多部手提電話、銀行卡及手錶等失物，被捕人都是傀儡戶口持有人，相信包括一名犯案集團的骨幹成員。

被捕人分別報稱無業，的士司機、地盤工人、家庭主婦及學生。今次網上購物騙案共涉及105名受害人 (年齡16至63歲)，身分包括有學生、文員、家庭主婦，損失由100元至最高144,000元，總損失金額共92萬元，當中最大宗損失金額便是值144,000元的勞力士手錶，在行動中已起回。相關案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

網上購物騙案主要分為兩大行騙手法

警方表示，今次行動偵破的網上購物騙案，主要是兩大行騙手法。第一類行騙手法是騙徒假扮賣家，在社交平台、討論區、買賣平台、開設專頁或假冒同名店舖出售貨品，以個人名義「轉數快」帳戶收取貨款，之後失去聯絡或封鎖消費者的帳戶。該類騙案會在不同的網購平台專頁內出沒，售賣的貨品有不同種類，高危貨品多為受歡迎的時令貨品，例如低價的酒店Staycation套票，演唱會門票，主題樂園套票等。

至於第二類行騙手法，俗稱「彈票黨」。騙徒會假扮買家，主動到不同的網購平台，接觸放售二手名錶、手袋等貴價物品的賣家，訛稱有意購買該名貴物品，並相約賣家現場交收。在交收當日將空頭支票存入賣家戶口，或偽造自動櫃員機收據或網上銀行轉賬記錄截圖作匯款證明，製造付款假象。賣家未有查閱銀行戶口的「可用結餘」，騙徒在取得貨物後數天，賣家才發現彈票，收不到貨款，最後無法再聯絡上騙徒。