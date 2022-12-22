警方搗破上水大麻種植場　揭港男聘越南農夫種1400萬元大麻

警方在上水搗破一個面積3,000呎大麻種植場，檢獲共991棵、共重約84公斤大麻植物，市值約1,400萬元，以及一些培植大麻的工具。警方以「栽植大麻植物」及「販毒」罪拘捕兩名分別為25歲及29歲男子，包括一名報稱地盤工的姓吳本地主腦，以及一名擔任農夫、持行街紙的25歲姓黎越南人，稍後二人將被落案起訴，明天粉嶺裁判法院提堂。

種植場位處偏僻佔地3000平方呎

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日(21日)下午約6時30分進行反毒品行動，突擊搜查上水粉錦公路營盤村33號一倉庫，並檢獲991棵懷疑大麻植物及大量用作栽植大麻植物的工具及裝備，如太陽燈、抽濕機、石油氣爐具、植物營養液及泥土等。

毒品調查科行動組督察朱紹麟表示，搗破的大麻種植場位置偏僻，佔地3,000平方呎，分為三個區域，包括幼苗區、成苗區及收成區，初步相信販毒集團從海外引入大麻種子，購來如紫外燈、二氧化硫、營養液及遮光布等栽種，以便監控生長情況。警方形容種植場具規模、有系統，將繼續調查案件，不排除有更多人被捕。