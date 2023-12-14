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2023-12-14 17:19:29

警方搗破洗黑錢中心作網上賭博等　以高檔香薰店掩飾

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警方搗破洗黑錢中心作網上賭博等　以高檔香薰店掩飾

警方搗破洗黑錢中心作網上賭博等　以高檔香薰店掩飾

警方在長沙灣商廈單位，搗破一個24小時運作的洗黑錢中心，以一間高檔香薰店作掩飾。集團涉洗黑錢超過1億元，警方過去兩日拘捕13人，包括10男3女，年齡介19歲至45歲，包括5名集團骨幹成員，其餘是傀儡戶口持有人，部分人有三合會背景。他們涉嫌串謀洗黑錢，正被扣留調查，警方仍然繼續有關行動。

警方指搜查香薰店時，發現店面後方有一個獨立房間，房內有大量電腦、手機等正在洗黑錢。現場所見，每部手機均貼上紙條及加上編號識別，列明所對應的銀行戶口，甚至標示戶口狀態、需要何時進行面容識別等，仔細地分門別類。行動中檢獲72部手機、6部電腦及大量上網裝置。

將犯罪得益轉為加密貨幣

警方相信洗黑錢中心已活躍半年，集團為各類犯罪活動，包括電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動，提供一條龍服務。洗黑錢集團利用不同方法取得虛擬銀行戶口，例如以金錢利誘出售、要求欠債人提供戶口抵債等。當戶口到手後，集團會利用大量手機綁定戶口，將洗黑錢中心犯罪得益轉為加密貨幣後，再交回犯罪集團，目的是令執法人員更難調查。另外，為應對虛擬銀行加強保安，要求客戶經面容識別才能操作戶口，集團會安排「跑腿」找回傀儡戶口持有人進行面容識別，以便集團繼續操作戶口洗黑錢。

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