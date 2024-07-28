警方搗破犯罪集團 假鈔騙取虛擬資產 拘4男子

警方搗破一個活躍本地的犯罪集團，涉嫌利用用作「練功券」的假鈔，欺騙受害人的虛擬資產。警方在過去兩日的行動中拘捕4名男子，年齡介乎14至39歲，涉「串謀詐騙」及「保管或行駛偽鈔」。警方表示，自去年10月至今年7月，共錄得12宗相關案件，總損失達1,100萬港元。

商業罪案調查科訛騙組總督察羅婉珊表示，近日發現有犯罪集團假扮加密貨幣找換店的負責人，在社交媒體發帖文，聲稱可利用高於市場的價格向投資者購買一些加密貨幣。當受害人表示對交易有興趣後，犯罪集團會指示受害人去一個虛假的加密貨幣找換店進行交易。受害人到達店舖後，店員會給一疊疊的「練功券」予受害人，以獲得對方信任；隨後會叫受害人將其加密貨幣轉到騙徒的加密貨幣的錢包裡，騙徒再即刻將加密貨幣轉走。最後，他們以不同原因拖延付款，甚至有騙徒將一疊疊假的練功券給予受害人，但不讓受害人拆開。當受害人發現練功券是假的，練功券裡只有面和底是真的千元大鈔，中間則是假鈔票，全是練功券，於是報警。

自去年10月至今 共錄得12名受害者 在2023年10月至今年7月，共有11名受害人被匪徒欺騙虛擬貨幣，總損失達港幣863萬。警方經情報分析及深入調查，商罪科在本月26日展開拘捕行動，並突擊搜查多個地均，以「串謀詐騙」及「保管或行駛偽鈔」拘捕4名男子，年齡介乎14至39歲，且檢獲5,000張偽鈔；被捕人懷疑涉及之前11單類似被捕案件，累計今日合共12宗，涉及12名受害人，直至今日的損失為1,100萬港元。