警方搗破跨國賭博集團拘12人　5個月收受2.5億元賭款

警方搗破1個跨國賭博集團，以「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢罪」等罪拘捕5男7女，年齡介乎20至56歲。警方指集團在5個月期間，收受港幣2.5億元賭款，即每個月平均營業額5,000萬元。

集團基地在柬埔寨，在海外設置平台伺服器，包括與香港的黑社會人士勾結，在網上吸引香港和其他東南亞地區客人賭博，賭客透過網頁及手機應用程式註冊，利用轉數快或加密貨幣充值遊戲點數。平台提供多類賭博活動，包括百家樂、老虎機、釣魚機、彩票活動、賽馬等。平台更會因應季度的大型體育賽事，新增不同的賭博項目，例如巴黎奧運及剛展開的英超賽事。