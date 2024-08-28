警方搗破跨國賭博集團拘12人　5個月收受2.5億元賭款

警方搗破1個跨國賭博集團，以「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢罪」等罪拘捕5男7女，年齡介乎20至56歲。警方指集團在5個月期間，收受港幣2.5億元賭款，即每個月平均營業額5,000萬元。
集團基地在柬埔寨，在海外設置平台伺服器，包括與香港的黑社會人士勾結，在網上吸引香港和其他東南亞地區客人賭博，賭客透過網頁及手機應用程式註冊，利用轉數快或加密貨幣充值遊戲點數。平台提供多類賭博活動，包括百家樂、老虎機、釣魚機、彩票活動、賽馬等。平台更會因應季度的大型體育賽事，新增不同的賭博項目，例如巴黎奧運及剛展開的英超賽事。
警方在本月24日至27日展開執法行動，突擊搜查集團用作營運中心的私人住宅單位。調查發現集團以每月4,000元至7,000元，向本地印尼籍人士、部分是家庭傭工的中介，租用大量銀行傀儡戶口。集團透過超過200部電話，每部各連接不同的銀行戶口，避免出現大量頻繁交易，逃避追查，警方仍在追捕其他犯罪人士。
5個月內錄得1,600萬元淨利潤
被捕的12人包括集團骨幹成員、客戶服務員、收受傀儡戶口的中介及傀儡戶口持有人。行動中檢獲多部電腦，清楚紀錄集團的得益，單是這5個月內集團錄得1,600萬元淨利潤。