警方搗破酒店賣淫集團拘16人 以蒙古籍女子作招徠TG宣傳

警方在本周一(3日)至本周二(4日)期間展開「劍淵」行動，在尖沙咀金巴利街成功搗破一個賣淫集團。行動中，共拘捕16名女子，年齡介乎19歲至41歲，13人為內地女子及3人為蒙古籍女子，當中包括1名賣淫集團骨幹成員。

TG宣傳以非華籍女子作招徠 油尖警區特別職務隊第一隊主管周選瑜督察表示，集團安排蒙古籍女子來港，入住酒店提供性服務。她指，集團會在Telegram等社交媒體宣傳，並提供以非華籍女子作招徠。嫖客會首先透過通訊軟件預約，按指示到指定酒店房間進行性交易。警方指，為逃避警方調查，集團會利用短時間在港逗留的雙程證內地人，協助管理有關賣淫場所，她們會協助性工作者登記入住酒店，並會分發安全套、潤滑劑，以及一次性床單及毛巾等，又會收取性工作者賣淫所得金錢。