警方搗高利貸集團拘53人　年利率高達1800%

警方經情報分析及調查後，鎖定一個高利貸集團，於8月5至14日採取行動，拘捕43男10女，其中一名為16歲中學生，被招攬上門淋紅油收債。不法集團操控10多個傀儡戶口，當中4至6月已處理逾2600萬元犯罪得益。有受害人原只是借5,000元應急，但因無力本利歸還，要再向5間財務公司借貸，總借貸金額為3.7萬元，一個月內，事主便須付4.6萬元利息；警方初步估算，年利率超過1800厘。
年紀最少僅16歲
警方新界南總區於今年首6個月，錄得254宗非法收數案。經情報分析及調查後，鎖定一個黑社會操控高利貸集團，並於8月5至14日採取行動，偵破75宗案件，43男10女(16至69歲)，分別報稱地盤工、冷氣技工、倉務員、售貨員、侍應、學生、無業等，涉無牌放債、以過高利率放債、刑毀、洗黑錢等。
警方指，留意到被捕人當中包括9名20歲或以下的年青人，年紀最少只有16歲。犯罪團伙利用年青人「搵快錢」的心態，誘使年青人售賣銀行戶口或參與上門淋紅油收數。警方提醒市民切勿因貪圖任何報酬而賭上一生前途。
新界南總區反三合會行動組總督察劉煜華表示，警方5月接獲一名受害人報案，指自己由於未能償還債務，自己及家人收到大量追數恐嚇電話。初步調查發現，事主4月收到一個電話，對方訛稱自己是一間知名的持牌財務公司，聲稱無需現身，可透過電話借貸，其後透過電話提供身份證及住址證明，亦家人的資料作擔保後，獲「批」一筆5,000元貸款。但實收3,500元，另外1,500元被扣起作手續費，事主更須每周付1,000元作利息。
事主未能夠如期還款，大耳窿集團將事主轉至同由集團假扮其他「有名氣」的財務公司以「新債冚舊債」，事主最終向5間財務公司借貸，總借貸金額為3.7萬元，當中7,000元須扣起作手續費，在一個月事主亦須支付4.6萬元利息；初步估算，年利率超過1800厘。受害人未能還款時，集團透過電話恐嚇及上門淋紅油收數。警方呼籲保安員提高警覺，截停及查詢可疑訪客等，以防不法之徒進入大廈。