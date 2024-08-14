警方搗高利貸集團拘53人　年利率高達1800%

警方經情報分析及調查後，鎖定一個高利貸集團，於8月5至14日採取行動，拘捕43男10女，其中一名為16歲中學生，被招攬上門淋紅油收債。不法集團操控10多個傀儡戶口，當中4至6月已處理逾2600萬元犯罪得益。有受害人原只是借5,000元應急，但因無力本利歸還，要再向5間財務公司借貸，總借貸金額為3.7萬元，一個月內，事主便須付4.6萬元利息；警方初步估算，年利率超過1800厘。

年紀最少僅16歲

警方新界南總區於今年首6個月，錄得254宗非法收數案。經情報分析及調查後，鎖定一個黑社會操控高利貸集團，並於8月5至14日採取行動，偵破75宗案件，43男10女(16至69歲)，分別報稱地盤工、冷氣技工、倉務員、售貨員、侍應、學生、無業等，涉無牌放債、以過高利率放債、刑毀、洗黑錢等。

警方指，留意到被捕人當中包括9名20歲或以下的年青人，年紀最少只有16歲。犯罪團伙利用年青人「搵快錢」的心態，誘使年青人售賣銀行戶口或參與上門淋紅油收數。警方提醒市民切勿因貪圖任何報酬而賭上一生前途。

