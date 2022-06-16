警方攀山拯救兩年內急增逾3倍 研「3R」裝備加快搜救

疫情下愈來愈多市民行山郊遊，有關意外相應增多，根據警方數字，攀山拯救行動去年共錄得951宗，較疫情爆發前的19年激增3.42倍，警方作為其中一隊有份參與拯救的紀律部隊，不時收到求助出動救人，但由於山嶺天氣和環境千變萬化，救援人員未必準確知悉自己身處位置，加上警方過往部署搜尋路線、分工和指揮均依賴實體地圖，以及使用手機和電話與指揮中心作語音通訊，隨時出現延誤。

警務處資訊系統部有見及此，運用科技協助部門進行搜救，現正試用「3R」裝備，包括R-Map、R-Watch和R-Cam，而「R」字解作救援(Rescue)。

R-Watch可記錄心跳和位置

警務處資訊系統部高級督察黃迪奇表示，智能手表R-Watch是警方和一間科技公司合作研發，相關應用程式專門為警方而設，充電後可使用6至8小時，除了可記錄佩戴者心跳，還利用四個衞星鎖定其位置。

同時，救援隊伍包括搜救人員、搜救犬及無人機等，可利用特別攝錄鏡頭R-Cam，現場直播4K超高清影像，以4G或5G網絡「高速度、低延遲」實時加密傳送，確保數據安全，人員亦會攜帶後備電池，方便長時間運作。

設備成本約數百萬元

當指揮中心人員將相關設備連接到電子熒幕，可即時知道同袍位置、身體狀況和周遭環境等，一個平台顯示所有資訊，方便中心調配人手，假如同袍行動期間心跳異常，中心可立即聯絡，並可通知附近同事前來增援。另再加上R-Map三維立體展示山勢和地形，令中心可精確掌握現場附近環境，有助派遣救援隊伍時作準確指示，亦可就救援行動的複雜性、危險程度及所需裝備作更精確評估，以調配最合適裝備，應付行動挑戰和保障搜救人員安全。

目前警隊共有20多個R-Watch和至少5部R-Cam，目前仍在試驗階段，黃透露設備成本合共數百萬元，如果成效理想，希望日後救援人員「一人一部」，一旦行動涉及其他部門，將開放給對方使用，務求以統一平台便利調配。