警方新界北打擊電動單車拘33人 47歲婦加位載4歲童涉危駕

部分電動單車時速可高達每小時70公里，在街上風馳電掣，若發生交通意外後果堪虞。警方新界北總區交通部一連兩日(14及15日)在區內採取行動打擊非法駕駛電動單車、電動滑板車和電動單輪車等電動可移動工具，拘捕33人，扣查33部電動車。

被捕人士26男7女，介乎24歲至70歲，涉危險駕駛、不小心駕駛、駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險及沒有戴上頭盔等，當中兩人涉嫌「不小心駕駛」和1人涉嫌危險駕駛。據悉，被捕人士中有3名為外賣員。

扣查33部電動車中，有24部電動單車、8部電動滑板車及1部俗稱「風火輪」電動單輪車。初步調查被扣查電動車，大部分未經改裝，報稱透過網購或朋友代購時已有如摩打等相關電動設備，售價由1千至5千元不等，全部送汽車扣留中心扣查。

新界北交通部執行及管制組高級督察郭俊樂表示，警員在新界北執法，包括大埔、上水、屯門及元朗；當中1人涉危險駕駛，涉事47歲無駕駛執照女子，在電動單車的司機位前，加裝一個座位並僅用索帶扣着，被捕時她載着一名4歲小童，在上水一條行人路上行駛，附近不少途人需閃避其電動單車。警方提醒任何人在道路上用未經登記及領牌的電動可移動工具或屬違法。