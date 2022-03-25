警方於深水埗破獲非法賭檔，16人被捕同時涉違限聚令。(警方圖片)

深水埗警區人員昨午突擊搜查長沙灣道一單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔，拘捕16名男女，包括1名男負責人，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)，警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲3部電腦、7部電視屏幕、2張百家樂賭枱板，約19,300元賭款及約面值約8萬元籌碼。

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日下午近6時，突擊搜查長沙灣道102至108號一住宅單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，人員拘捕1名60歲男負責人涉嫌經營賭博場所，另外1名29歲男子及一名53歲男子涉嫌協助經營賭博場所，3人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)，將被提出檢控。另外，4名本地男子、8名本地女子及1名內地女子，年齡介乎28至82歲 ，則涉嫌在賭博場所內賭被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)，人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申管理及在賭博場所賭博屬嚴重罪行

警方重申，根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。



