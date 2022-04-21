警方東九龍及油尖區打擊違泊　發出近3500張牛肉乾

警方昨日於東九龍及油尖區打擊違例泊車，執法行動針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久及非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為，共發出近3,500張定額罰款通知書，拖走23輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。
東九龍總區交通部聯同各警區人員，昨日於區內多個交通黑點打擊違例泊車，共發出2,167張定額罰款通知書、多次票控44輛違例汽車，並即時拖走6輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。
油尖警區於行動中，共發出1,312張定額罰款通知書、兩張交通傳票及拖走17輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。此外，人員亦於區內各交通黑點進行流動錄影執法，重點打擊司機阻塞交通的違例行為，期間攝錄到共102輛違例車輛。
警籲駕駛人士勿因一時之便違泊
今年1月至3月期間，油尖警區共發出51,795張定額罰款通知書及攝錄到2,668宗司機違例事項，希望駕駛者藉此改善可能引致交通意外的不良行為。警方表示，將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。