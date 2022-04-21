警方東九龍及油尖區打擊違泊　發出近3500張牛肉乾

警方昨日於東九龍及油尖區打擊違例泊車，執法行動針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久及非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為，共發出近3,500張定額罰款通知書，拖走23輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。

東九龍總區交通部聯同各警區人員，昨日於區內多個交通黑點打擊違例泊車，共發出2,167張定額罰款通知書、多次票控44輛違例汽車，並即時拖走6輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。

油尖警區於行動中，共發出1,312張定額罰款通知書、兩張交通傳票及拖走17輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。此外，人員亦於區內各交通黑點進行流動錄影執法，重點打擊司機阻塞交通的違例行為，期間攝錄到共102輛違例車輛。