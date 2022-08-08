警方檢走螢幕支架斷螺絲 專家料短期完成調查

MIRROR演唱會發生的嚴重意外，受傷舞蹈員李啟言仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。但其父透露，李啟言已清醒，能簡單與外界溝通。政府跨部門專責小組及警方西九龍總區重案組昨續到紅館蒐證，並於傍晚將大型螢幕支架拆件運走。專家預計短期內將完成調查。

另外，有消息指，警方已經聯絡所有參與演唱會製作的公司負責人，繼續接觸相關的前綫人員了解事件，並預計本周邀請當日在台上表演的兩名MIRROR成員提供資料，時間待定。上月28日演唱會期間，成員呂爵安和盧瀚霆與多名舞蹈員表演時發生螢幕下墜意外。

警方昨聯同政府化驗所人員和專家在紅館調查。工人則於傍晚約6時，將懷疑涉事3個約4米乘4米的大型螢幕支架運走，每套支架均包上保護膠套，防止搬運及運輸上碰撞受損而影響調查，同時檢走約6塊LED電子顯示器及部分零件，包括一粒斷裂螺絲。康文署統籌、負責調查事故的跨部門專責小組成員、工程師學會代表司徒家成昨再到場時指，昨找到疑與斷裂有關的物料，包括固定螺絲等。小組朝金屬疲勞方向調查，料短期內完成。