警方毒品調查科偵破192宗案 檢獲毒品市值逾7.6億元

警方毒品調查科召開記者會，交代兩個反毒品行動，行動中共檢獲多種毒品，總市值約7.66億元。

警檢獲 2.17 公斤「太空油」市值逾 7 億元

警方在剛過去的暑假採取反毒品行動，偵破192宗案件，拘捕262人，包括217男及45女，由15歲至72歲，當中33名被捕人是20歲或以下，年紀最輕的兩名15歲少男及少女，分別涉嫌販運危險藥物罪及涉嫌管有可卡因被捕；同時檢獲2.17公斤俗稱「太空油」的「依托咪酯」毒品，市值約7億5900萬元。

「依托咪酯」對腦部神經造成損害

警方留意到去年中開始，涉及「依托咪酯」的毒品案件有上升趨勢，情況令人關注。警方表示，「依托咪酯」是受管制的第一部毒藥，分為粉末及液態，很多時會被不法份子加進電子煙油當中並銷售。「依托咪酯」通常用於手術過程中維持麻醉狀態，及其他需要鎮靜的醫療程序。濫用「依托咪酯」會引起不良反應，包括嘔吐，血壓降低、肌肉抽搐，長期服用可引致幻覺等症狀，對腦部神經造成不可逆轉的損害。