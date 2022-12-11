警方民航處就無人機聯合執法 發現4宗違例 2人被捕

警方聯同民航處近日在多個放飛小型無人機熱點進行聯合執法行動，共發現4宗違反《小型無人機令》個案，拘捕其中2名遙控駕駛員。 (鍾式明攝)

《小型無人機令》寬限期於警上月底完結，警方聯同民航處近日在多個放飛小型無人機熱點進行聯合執法行動，共發現四宗違反《小型無人機令》的個案，拘捕其中兩名遙控駕駛員。

警方聯同民航處於上周五(9日)至今日(11日)就放飛小型無人機進行聯合執法行動，行動中共發現四宗違反《小型無人機令》的個案，包括一名20歲非華裔男子，他涉嫌上周五在中區放飛其甲二類小型無人機（即重量為250克至7公斤）到終審法院上空的限飛區；以及一名41歲姓關本地男子，他涉嫌同日在油尖區放飛其甲二類小型無人機到高鐵西九龍管制站上空的限飛區。

警方人員進一步調查後，發現該兩名被捕人亦未有註冊為遙控駕駛員、未有為其甲二類無人機註冊，以及違反飛行高度要求。他們涉嫌「未有註冊為註冊遙控駕駛員而進行飛行」、「未有為其無人機註冊而進行飛行」、「違反飛行高度要求」及「未經許可在限制飛行區內進行飛行」被捕，案件分別交由中區警區刑事調查隊第一隊及油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。兩名被捕男子已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。

另外兩宗個案分別涉及一名28歲姓陳本地男子及一名32歲姓黃本地男子，分別於昨日（10日）及今日在油尖區放飛其甲一類小型無人機（即重量為250克以下）時違反飛行高度要求，案件交由相關部門調查。

警務處重大事故科大型活動策劃組警司余兆泉指，警方在行動中共檢走4部小型無人機作進一步調查。他呼籲無人機機主及駕駛員應盡快於民航處的電子平台「SUA一站通」註冊，並於放飛無人機前了解最新飛行資訊，切勿於限制飛行區內放飛無人機。

民航處署理高級民航事務主任林慧詩指，截至本月初，有超過1.8萬人透過民航處電子平台成功註冊，提醒仍未註冊人士在放飛無人機前須在電子平台完成註冊。

警方將繼續與相關部門透過宣傳及教育，提升市民對香港法例第448G章《小型無人機令》的認識及飛行安全的意識，及不定期於放飛小型無人機熱點進行聯合執法行動，確保航空及公眾安全。