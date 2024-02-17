警方油尖旺打擊酒吧非法活動　拘捕15人

警方油尖警區特別職務隊、反三合會行動組、重案組、尖沙咀分區雜項調查隊及油麻地分區雜項調查隊人員一連兩日打擊酒吧非法活動。行動中共拘捕15人，年齡介乎19至五53歲，並檢獲總市值約3.7萬元的酒類飲品及總市值約2,000元的懷疑毒品。

當中，警方凌晨突擊搜查尖沙咀金馬倫道42號一間樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約兩克懷疑氯胺酮及一克懷疑可卡因，市值約2,000元。一名三37歲姓黃的酒吧男負責人、一名42歲姓呂的男職員、年齡介乎三38至五53歲的兩名本地男顧客及兩名本地女顧客，均涉嫌「販運危險藥物」被補。

警方亦在凌晨突擊搜查尖沙咀漆咸道南115號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值3.1萬元的酒類飲品。一名19歲姓談的酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被補；而酒吧內的三名本地男顧客及兩名本地女顧客，年齡介乎35至44歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

另外，昨日晚上約八時半警方又突擊搜查尖沙咀加連威老道38至40號一間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約值400元的酒類飲品。一名32歲姓王的酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。