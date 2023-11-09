警方海關偵破遠洋船販毒案　檢獲3.9億元可卡因拘2男

警方毒品調查科聯同海關展開聯合反毒品行動，偵破遠洋船貨櫃販毒案，檢獲 318 公斤可卡因，市值超過3億元，並以「販毒」罪拘捕一名24歲本地男子及一名19歲厄瓜多爾籍男子，成功搗破一個跨地域的販運毒品活動。

警方毒品調查科(行動)高級督察朱紹麟指，本月初接獲報案，指一艘由香港登記、南美出發的遠洋船上發現2名涉案的可疑男子，懷疑他們偷渡上船，經調查後發現他們負責運送有關毒品，因此聯同海關部署行動，周二(7日)於葵涌貨櫃碼頭登上涉案的遠洋船進行調查，透過X光發現3個可疑貨櫃，報稱裝著棉花糖，其中一個封條號碼不符船務文件，檢查發現當中有9個被大麻繩連串的防水袋，裡面有救生衣及浮標。

警方和海關人員打開防水袋後，發現內裡有318包約1公斤為包裝單位的可卡因磚。警方表示，涉案的遠洋船由危地馬拉前往約旦，途經多個港口，經墨西哥後原本前往高雄，目前沒證據顯示有關毒品的目的地是在香港，不排除涉案的9袋毒品被遠洋船押送到亞洲海域時，會被2名男子連同防水袋拋入海中，再由其他犯毒集團接收，再將毒品供應給鄰近地區市場，所以一早準備好救生衣和浮標。

被捕2男明日提堂

警方指，案件仍在調查中，當中檢視是否涉及本地販毒集團，至於被捕2名男子將被暫控販毒危險藥物罪，明日會在西九龍法院提堂。