警方深水埗元朗搗破非法賭檔　20男女被捕

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨晚約8時20分展開展開行動，突擊搜查九江街142號一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。警方拘捕一名39歲本地男負責人，他涉嫌經營賭博場所。另外，3名本地男子及10名本地女子，年齡介乎52至66歲 ，涉嫌在賭博場所內賭博被捕。他們涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人士亦同時涉嫌違反第599G章，將被提出檢控或發出定額罰款通知書。行動中檢獲3部電動麻雀枱，6副麻雀及約2,300元賭款 。所有被捕男女現正被扣留調查。

元朗安寧路 搗破懷疑非法賭檔

另外，元朗警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，昨晚約9時在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查元朗安寧路一住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔。警方拘捕一名45歲本地男子，他涉嫌經營賭博場所」另外，拘捕2名本地男子及3名本地女子，年齡介乎43歲至61歲，他們涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人士亦同時涉嫌違反第599G章，將被提出檢控或發出定額罰款通知書。行動中，人員共檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀、15張椅子及約5,200元賭款。 警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，營辦賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》(第599G章)訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。