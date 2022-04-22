警方深水埗搗破釣魚機賭檔　6男女被捕包括負責人

警方昨日於深水埗荔枝角道一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，6名男女被捕，包括1名男負責人，行動中，警方檢獲6部釣魚機，一批遊戲卡及約2,500元賭款 。

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日下午約6時半展開行動，突擊搜查荔枝角道328號一住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲6部釣魚機，一批遊戲卡及約2,500元賭款 。行動中，人員拘捕一名50歲男負責人，涉嫌管理賭博場所。他同時違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)》及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)，人員遂向他提出檢控。另外，2名本地男子、1名越南籍男子、1名本地女子及1名內地女子，年齡介乎36至54歲 ，他們涉嫌在賭博場所內賭博被捕，同時涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)》被發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申管理賭博場所及場所內賭博屬嚴重罪行

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)》訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。