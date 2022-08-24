警方港島區打擊亂過馬路共發71張傳票

港島總區交通部聯同各警區警務人員及交通督導員，昨日(23日)在區內進行代號「同行者」(AUTOBINDER)的打擊行人交通違例行為行動，主要針對行人胡亂過馬路的行為，以確保行人安全。行動中，警員共發出71張傳票，主要涉及行人不依交通燈號過馬路及在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路的違例行為等。



警方特此提醒各位市民，尤其是長者，切勿胡亂過馬路，並應使用合法過路設施橫過馬路，時刻遵守行人過路燈號過馬路及密切留意路面情況。警方亦提醒駕駛人士，「斑馬線不讓行人」屬不負責任的駕駛行為，並有可能對行人構成危險。根據香港法例，斑馬線上的行人較車輛享有優先權，司機須讓行人先行。如司機無合理辯解而違反上述規定，首次定罪可處罰款5,000元及監禁3個月，若是再犯，最高可處罰款1萬元及判處監禁6個月。警方會繼續針對各種行人或交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。