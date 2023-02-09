警方港鐵九巴協作轉介八達通號碼 加快鎖定失蹤認知障礙長者

警方平均每日接獲約1.5名長者報失的案件，部分失蹤人士亦為認知障礙症患者。為增加尋獲失蹤者的機會，警方與港鐵和九巴合作，透過八達通系統協助尋找走失長者或認知障礙症患者。失蹤者家屬向警方提供失蹤者八達通號碼後，號碼會轉交港鐵和九巴。當失蹤者拍卡乘車時，港鐵車站控制室和九巴後勤人員都會即時收到提示；若乘搭港鐵重鐵更不能出閘，以讓人員及時支援。而九巴由去年12月中起，一個月內已成功尋回4名認知障礙症長者。

港鐵早前斥資超過300萬元，提升重鐵、輕鐵及港鐵巴士自動收費系統，包括出入閘機、八達通處理器及後端系統等。當港鐵接獲警方提供的失蹤腦退化症人士或長者八達通號碼後，系統便可即時辨識該號碼。失蹤者如使用該張八達通進入港鐵站，車站控制室會即時收到提示，並由職員通知警方及加強留意；而失蹤者在出閘機拍卡時則無法出閘。失蹤者到客務中心求助時，系統亦會顯示乘客為走失人士，讓職員通知車務控制中心及警方。

失蹤者搭港鐵將無法出閘

失蹤者如乘搭港鐵巴士，拍卡時處理器亦會有特別聲響，提示車長會通知車廠，以派員協助和報警。至於輕鐵因採用開放式系統，如失蹤者乘搭輕鐵，系統則會提示車務控制中心，再由職員通知警方。

港鐵總經理(市務及客戶體驗)梁靜雯表示，系統自今年1月9日開始運作，已從警方接獲數名失蹤者八達通號碼通報。港鐵亦已安排超過3,000名前線員工完成針對腦退化症及長者乘客需要的溝通培訓課程。