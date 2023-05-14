警方破今年最大宗毒品案 檢1.9億元毒品拘7人

警方毒品調查科偵破兩宗販毒案件，拘捕7人，檢獲約227公斤懷疑可卡因及10公斤懷疑海洛英，市值約1.9億元。今次行動中所檢獲的可卡因，是本港今年最大的單一案件檢獲量，警方相信已成功堵截大批毒品流入市場，並打擊黑社會收入來源。

10 公斤海洛英分拆7百多包藏護膚品底

在其中一宗案件，警方在屯門一個工廈單位檢獲223磚、重223公斤的可卡因，並突擊搜查被毒販用作倉庫的沙田公屋單位，檢獲4公斤懷疑可卡因，拘捕一名印尼籍女倉主。在另一宗案件，警方形容集團費盡心思，將海洛英分拆為12克一包，重量有如一粒衫鈕，用錫紙和膠紙包裝，收藏在護膚品底部，以正途貨運模式，成功避過偵查寄入本港，再由販毒集團拆開護膚品，重新包裝和出售。最終警方在佐敦一個住宅單位起出777包、、約10公斤海洛英。警方表示，部分被捕人士有黑社會背景，當中5名男子暫被控一項販運危險藥物罪，一名本地女子保釋候查，餘下一名印尼女子正被扣查。