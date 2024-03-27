警方破反詐騙及反洗黑錢行動 8日拘47人 搗尖沙咀假財務中介

警方於上周三（3月20日）起展開代號「世爵」的反詐騙及反洗黑錢行動，一連8日偵破求職、購物、投資及電話騙案等35宗騙案，涉款高達1,240萬元，拘捕47人，大部分被捕人為傀儡戶口持有人，他們涉嫌「以欺騙手段獲得財產」、「盜竊」、「詐騙」及「洗黑錢」。另外。警方亦搗破一間假財務中介公司，犯罪集團以電話推銷，聲稱能借出低息高額貸款，再邀約到彌敦道一大廈單位傾談，其間要求受害人交出保證金，得手後捲款而逃，合共騙去340萬元。

被拘捕的36男11女被捕人年齡介乎19至66歲，大部分為本地人 ，報稱職業包括無業、廚師、侍應、裝修工人等 。他們大多為傀儡戶口持有人，受詐騙集團以微薄金錢利誘，開設戶口後轉交集團，再協助收取騙款。大部分被捕人已獲保釋候查。

油尖警區刑事部高級督察陳源勳指，警方於3月20至27日偵破35宗騙案，其中佔最多的為求職騙案，達11宗；另有9宗購物騙案 、4宗電話騙案、4宗投資騙案，以及7宗其他類型騙案。受害人年齡介乎18至60歲，合共損失高達1,240萬元。

搗破假財務中介公司

至於被搗破的假財務中介公司，有4男1女被拘捕，年齡介乎22至59歲，包括傀儡戶口持有人 、涉案電話登記人、公司登記人及租用涉案單位人。警方正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

陳源勳指，警方今年首3個月共接獲6人報案，稱收到自稱金融機構職員的推銷電話，對方聲稱可借到高額貸款，事主其後應邀到尖沙咀彌敦道一商業大廈的財務公司商討借錢細節。騙徒要求他們繳交入息證明金，證明有還款能力。受害人信以為真，合共將340萬元存入指定戶口，騙徒得手後去如黃鶴，財務公司單位隨後亦人去樓空。