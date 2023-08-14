警方破獲荃灣偷車集團 拘兩本地男子 明日提堂

警方今日(14日)表示，留意到荃灣區内有偷車集團團伙懷疑專門針對電單車的保安漏洞，偷去電單車、行車證或車牌等作不法用途。荃灣警區重案組聯同特遣隊人員根據情報分析及深入調查後，本月12日於荃灣區拘捕兩名分別為32及38歲本地男子，涉嫌未獲授權下取用運輸工具、車內盜竊、盜竊、外出時備有偷竊用的物品、無牌駕駛、駕駛時無第三者保險、管有偽造文件及行使虛假文書。

警方指，經進一步調查，兩名被捕男子涉嫌與7宗「未經授權而取用運輸工具」案件有關，財物損失總值約八萬元。警方相信其為偷車團伙骨幹成員，並起回部分懷疑被盜的電單車、行車證及車牌。該兩名被捕男子已被暫控多項偷車相關罪名，包括未獲授權下取用運輸工具、車內盜竊、盜竊、外出時備有偷竊用的物品、無牌駕駛、駕駛時無第三者保險、管有偽造文件及行使虛假文書，案件將於明日(15日)在西九龍裁判法院提堂。

警方：車主可考慮安裝防盜鎖

警方呼籲，所有駕駛者，應盡量將車輛停泊在有良好管理及防盜設施的停車場內，避免將貴重財物放於車內；車主選擇泊車位置時，應避免於光線不足或僻靜的地方泊車，如旅遊外出或因其他原因導致車輛長期停泊而無人看管，更應委託親友多加留意車輛。

至於車輛裝置方面，車主不但可考慮安置防盜響鬧系統，一有可疑人經過觸碰車輛便會響警報，亦可考慮安裝防盜鎖，令賊人無法駕車離去。