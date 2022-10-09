警方破電話騙案集團拘12人涉450萬元 3名學生做跑腿收騙款

警方搗破一個以低息貸款和猜猜我是誰行騙的集團，拘捕11男1女，年齡介乎15至34歲，包括3名學生，涉及今年以來的95宗騙案，涉款約450萬元。行動仍繼續，不排除更多人被捕。
涉低息貸款猜猜我是誰行騙方式
新界南總區刑事部總督察伍文豪表示，警方今年1至10月留意到一個詐騙集團活躍於香港，主要以訛稱提供低息貸款，或者「猜猜我是誰」兩種方式行騙，於上周四及五在全港各區展開代號「狙剿」（HUNTDOWN）的拘捕行動。當中上周五(7日)下午，當騙徒向一名83歲婆婆收取「保釋金」時將兩名男子拘捕，之後再在全港各區拘捕另外10名本地男女，包括集團骨幹成員、招募傀儡的人士及負責向受害人收款的「跑腿」。
17歲男子另涉管有仿製槍械藏毒
被捕的11男1女，年齡介乎15至34歲，涉「串謀詐騙」，當中一名17歲男子另涉嫌「管有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」及「藏毒」。被捕者中3人報稱學生、兩名為運輸工，另外一人報稱為裝修，一人報稱為清潔工，其餘人士無業；部分有三合會背景。被捕學生主要負責做「跑腿」。
行動中，人員共檢獲兩部電腦、十八部手提電話、十張銀行卡及一部點鈔機；警方在搜查一個位於旺角一工業大廈相信是招募傀儡的派對房間會所，則檢獲兩支汽槍、三支鐵鎚、兩支鐵棍、一支長電筒、涉案使用的支票簿及少量懷疑毒品。
81宗低息貸款騙案 借錢要金付一成保證金
警方破獲的81宗低息貸款騙案，騙徒假扮本地銀行職員，隨機撥打電話號碼致電市民，聲稱可以提供低息貸款，當受害人表示有興趣後，騙徒就會要求受害人付出約為貸款額一成的保證金，之後會假扮銀行或律師樓職員指示受害人將款項存入指定銀行賬戶，金額由1萬至27萬元。當收到保證金後，騙徒便會失去聯絡。受害人年齡介乎21至64歲，涉款約630萬元，單一受害人最多失款27萬元。至於「猜猜我是誰」的14宗案件，多名長者收到騙徒電話，假扮親友被警方拘捕，要求交付所謂保釋金，合共14名受害人，年齡由56至89歲，涉款約110萬元。
警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十四年；而根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款五百萬港元及監禁十四年，市民切勿以身試法。