警方破電話騙案集團拘12人涉450萬元 3名學生做跑腿收騙款

警方搗破一個以低息貸款和猜猜我是誰行騙的集團，拘捕11男1女，年齡介乎15至34歲，包括3名學生，涉及今年以來的95宗騙案，涉款約450萬元。行動仍繼續，不排除更多人被捕。

涉低息貸款猜猜我是誰行騙方式

新界南總區刑事部總督察伍文豪表示，警方今年1至10月留意到一個詐騙集團活躍於香港，主要以訛稱提供低息貸款，或者「猜猜我是誰」兩種方式行騙，於上周四及五在全港各區展開代號「狙剿」（HUNTDOWN）的拘捕行動。當中上周五(7日)下午，當騙徒向一名83歲婆婆收取「保釋金」時將兩名男子拘捕，之後再在全港各區拘捕另外10名本地男女，包括集團骨幹成員、招募傀儡的人士及負責向受害人收款的「跑腿」。

17歲男子另涉管有仿製槍械藏毒

被捕的11男1女，年齡介乎15至34歲，涉「串謀詐騙」，當中一名17歲男子另涉嫌「管有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」及「藏毒」。被捕者中3人報稱學生、兩名為運輸工，另外一人報稱為裝修，一人報稱為清潔工，其餘人士無業；部分有三合會背景。被捕學生主要負責做「跑腿」。

行動中，人員共檢獲兩部電腦、十八部手提電話、十張銀行卡及一部點鈔機；警方在搜查一個位於旺角一工業大廈相信是招募傀儡的派對房間會所，則檢獲兩支汽槍、三支鐵鎚、兩支鐵棍、一支長電筒、涉案使用的支票簿及少量懷疑毒品。