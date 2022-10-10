警方破電話騙案集團拘12人涉450萬元 3名學生做跑腿收騙款

警方搗破一個以低息貸款和猜猜我是誰行騙的集團，拘捕11男1女，年齡介乎15至34歲，包括3名學生，及負責向受害人收款的「跑腿」，涉及95宗騙案，款項約450萬元；檢獲兩支氣槍、鐵鎚、鐵棍、點鈔機和小量懷疑毒品，行動仍繼續，不排除更多人被捕。

警方今年1至10月留意到一個詐騙集團活躍於香港，主要以訛稱提供低息貸款，或猜猜我是誰等方式行騙。被捕的11男1女涉串謀詐騙，當中一名17歲男子另涉嫌管有仿製槍械、藏有攻擊性武器及藏毒。被捕者中3人報稱學生、兩名為運輸工人，一人報稱為裝修工人，一人稱是清潔工人，其餘人士自稱無業；部分有三合會背景。

81宗低息貸款騙案，騙徒假扮本地銀行職員，隨機撥打電話號碼致電市民，聲稱可以提供低息貸款，當受害人表示有興趣後，騙徒就會要求受害人付出約為貸款額一成的保證金，之後會假扮銀行或律師樓職員指示受害人將款項存入指定銀行帳戶，金額由1萬至27萬元。當收到保證金後，騙徒便會失去聯絡。受害人年齡介乎21至64歲，涉款約630萬元，單一受害人最多失款27萬元。至於「猜猜我是誰」的14宗案件，多名長者收到假扮親友的騙徒電話，要求交付保釋金，共14名受害人，年齡由56至89歲，涉款約110萬元。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，最高可被判監禁14年；有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款500萬元及監禁14年。