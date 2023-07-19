警方破105宗網騙 48歲漢墮彈票黨陷阱險失14.4萬勞力士

網購買賣方便賣方將多餘物品出售，買家亦可找到心頭好。但有不法之徒藉此行騙，包括俗稱「彈票黨」騙徒，接觸放售二手名錶、手袋等貴價物品的賣家，交收當日將空頭支票存入賣家戶口，賣家若分不清銀行內「可用結餘」、「戶口結餘」，易墮陷阱，有賣家被騙走一隻值14.4萬元的勞力士手錶。警方早前採取行動，偵破105宗網絡騙案及洗黑錢，行動中起回該手錶，9人被捕。

被捕6男3女年齡介乎20至63歲，全部是香港居民，報稱無業、的士司機、地盤工人、家庭主婦及學生，涉嫌以欺騙手段取得財產、洗黑錢等，當中一名男子是犯罪集團的骨幹成員，報稱任職的士司機；其餘大部分是傀儡戶口持有人。

偵破的騙案中，涉及105名受害人(16至63歲)，包括學生、文員、家庭主婦，損失由100至14.4萬元，總金額92萬元，最大宗損失為一名48歲男事主，墮入「彈票黨」騙局，被騙走一隻價值14.4萬元的勞力士手錶。

警方表示，今次行動偵破的網上購物騙案，主要是兩大行騙手法。第一類手法是騙徒假扮賣家，在社交平台、討論區、買賣平台、開設專頁或假冒同名店舖出售貨品，以個人名義「轉數快」帳戶收取貨款，之後失去聯絡或封鎖消費者的帳戶。該類騙案會在不同的網購平台專頁內出沒，售賣的貨品有不同種類，高危貨品多為受歡迎的時令貨品，例如低價的酒店Staycation套票，演唱會門票，主題樂園套票等。

至於第二類行騙手法，俗稱「彈票黨」；騙徒假扮買家，在不同的網購平台找尋放售二手名錶等貴價物品的賣家，並會相約賣家見面交收。在交收當日將空頭支票存入賣家戶口，或偽造自動櫃員機收據、網上銀行轉帳記錄截圖作匯款證明，製造付款假象。賣家未有查閱銀行戶口的「可用結餘」，騙徒在取得貨物後數天，賣家才發現彈票，收不到貨款，最後無法再聯絡上騙徒。警方荃灣警區署理刑事總督察莊婉娜提醒，支票入帳後要兩天核數，才會成功結算至戶口，收款時亦要確認「可用結餘」有增加，才算成功交易。

市民查詢自己銀行帳戶時，須留意「戶口結餘」和「可用結餘」有分別，「戶口結餘」只顯示對方已入數，但不代表相關款項可用，「可用結餘」則表示款項成功到帳，帳戶持有人可提取相關款項。