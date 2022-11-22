警方突擊搜查深水埗兩單位搗非法賭場拘8人

行動中，警員共拘捕2名本地男子、5名本地女子及1名外籍女子，年齡介乎21至65歲，分別涉嫌「管理賭博場所」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及「未能出示身份證明文件」。當中部份被捕人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)，警方遂向他們發出定額罰款通知書。

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，於11月17日及21日展開代號「戈壁」(CROWBEAK)及「風盾」(WINDSHIELD)的反非法賭博行動，突擊搜查長沙灣道及基隆街兩個單位，搗破一個懷疑非法網上百家樂賭檔及一個懷疑非法釣魚機賭檔。

被捕人當中，2名本地男子已被分別暫控一項「管理賭博場所」及一項「營辦賭博場所」；3名本地女子已被暫控各一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於12月上旬及中旬在西九龍裁判法院提堂。另外一名49歲本地女子及一名57歲本地女子則已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。另外一名40歲外籍女子現正被扣留調查。

檢百家樂賭枱約700萬投注紀錄

行動中，警員在該懷疑非法網上百家樂賭檔檢獲2部電腦、6個電視屏幕、1張百家樂賭枱、約770萬元的投注紀錄、約33萬元籌碼及約2,000元賭款。警員亦在該懷疑非法釣魚機賭檔中檢獲多部賭博遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約1,700元賭款。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人營辦或管理非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。