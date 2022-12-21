警方突擊搜查觀塘工廈搗百家樂賭檔　拘21人檢面值60萬籌碼

觀塘警區反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，今日(21日)下午約1時展開代號「勇爵」(BRAVEDUKE)及「松塔」(PINETOWER)行動，突擊搜查觀塘興業街一工廠大廈，搗破一個百家樂賭檔 。行動中，警員拘捕一名33歲姓許男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》；一名63歲姓何女子亦涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。

單位內19名賭客同被捕

至於單位內9名本地男子及10名本地女子，年齡介乎21至76歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲兩張百家樂賭枱、約1.5萬元賭款、約1,000副啤牌、面值約60萬元的籌碼及一批賭具。所有被捕男女現正被扣留調查。