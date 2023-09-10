警方聯合機構團體舉辦防騙雙周 600人合力宣傳防騙意識

警務處連同西貢區區議會於今日(10日)起，在將軍澳及西貢鄉郊舉辦大規模防騙宣傳教育活動計劃「西貢區防騙雙周」，活動有超過來自60個機構及團體，超過600人參與；參加者會到將軍澳及西貢區不同的地方進行防騙宣傳及教育工作，把防騙意識帶給每一位居民。警方表示，2023年全港上半年詐騙案，較去年同期上升52.1%，涉款達26.9億元。雖然其後升幅有放緩跡象，但很多市民對防騙意識仍然不足；望以計劃得到區內不同的社區組織和團體協作及支持，藉此提高大眾預防受騙的意識。

防騙雙週活動計劃分為三大部份，首先9月10日在將軍澳單車館舉行名為「防騙雙週誓師典禮」。主禮嘉賓包括西貢區區議會主席 周賢明、香港警務處行動處處長陳東、西貢區撲滅罪行委員會主席吳仕福、香港警務處東九龍總區指揮官羅越榮、西貢民政事務專員曾俊文、坑口鄉事委員會主席 劉啟康等。其後，600名參加者會分為六大隊，出發到將軍澳及西貢區不同地方作防騙宣傳及教育工作，將防騙意識帶給每一位居民。

600名參加者會分為六大隊 到將軍澳及西貢區作防騙宣傳及教育工作

600名參加者會分為六大隊 到將軍澳及西貢區作防騙宣傳及教育工作

600名參加者會分為六大隊 到將軍澳及西貢區作防騙宣傳及教育工作

600名參加者會分為六大隊 到將軍澳及西貢區作防騙宣傳及教育工作

600名參加者會分為六大隊 到將軍澳及西貢區作防騙宣傳及教育工作

600名參加者會分為六大隊 到將軍澳及西貢區作防騙宣傳及教育工作

警方每日在區內宣傳及舉辦講座

另外，在雙週期間，警方將會每日聯同西貢區撲滅罪行委員會成員及地區組織，在區內多個不同地點，包括屋苑、商場及地鐵站等人流多的地方宣傳及舉辦講座，令大眾對預防騙案的意識有更深刻的印象。

9月24日舉辦「將軍澳全城防騙跑」

而活動最後將於9月24日下午，在將軍澳區內舉辦名為「將軍澳全城防騙跑」的健康活動。警方表示活動，現已有超過200位區內人士報名參與，從將軍澳多個不同地方起步慢跑至海濱公園，藉此令更多市民參與防騙工作，務求達至全區一起「預防騙子•由你開始」的精神。