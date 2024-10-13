警方聯同飛行服務隊重陽節長周末海陸空展開反爆竊行動。

上周五是重陽節，加上周六日，不少市民趁一連三日長周末北上或外遊，或有爆竊犯趁機下手。警方聯同政府飛行服務隊，在重陽節長周末（十月十日至十三日）展開一連四日的跨部門聯合反爆竊行動，人員在香港島半山郊區及港島南區一帶屋苑的山坡及附近的密林進行高調巡邏及搜捕行動，並在不同時段於不同位置策略性地設立路障，以截查可疑車輛或人士。水警人員則在港島南區水域一帶進行夜間巡邏。而警察無人機隊及政府飛行服務隊亦會於上述地點進行空域巡邏。

多處派發傳單提醒外出要鎖好門窗

港島總區防止罪案辦公室亦於多處派發傳單，提醒市民外出時要確保住所內保安設施操作正常及鎖好門窗，盡量避免將貴重財物及大量現金擺放於單位內。如市民從屋苑閉路電視或窗外留意到住所附近的山坡有可疑活動或可疑人出沒，應立即報警求助。

警方︰情報主導部署打擊罪案

行動由港島總區衝鋒隊的野外巡邏隊、東區、灣仔區、中區、西區警區及水警南分區的特遣隊及軍裝巡邏小隊人員聯同多個不同部門，包括港島總區防止罪案辦公室、無人機隊、機動部隊及政府飛行服務隊，在重陽節長周末開。警方指，會繼續與社區保持緊密溝通，加強警民合作，並採取情報主導及策略性的部署，配合不定時高調巡邏及與其他部門展開聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民生命財產安全。