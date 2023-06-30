警方與內地公安合作瓦解裸聊勒索集團 拘捕17人涉串謀詐騙及洗黑錢

香港警方與內地警方於6月29及30日同步展開「猛士」聯合拘捕行動，聯手瓦解兩個跨境詐騙及裸聊集團，拘捕17人，年齡由18至57歲，包括集團主腦及骨幹成員。詐騙集團至少同過去8個月149宗裸聊、援交及求職騙案有關，涉及款額約6,820萬元，共有157名受害人，由13至79歲。集團主要在港操控至少100個傀儡戶口，清洗超過3,500萬元犯罪得益。警方在行動中檢獲大量銀行卡、手機、手提電腦及名貴手錶等。



警方指，集團透過不同網約平台，接觸包括香港人在內的境外受害人，聲稱可進行裸聊或提供援交，之後以不同藉口，包括協助提高銷售以賺取報酬，支付行政費去繼承遺產，又或者以勒索方式進行詐騙，要求受害人將錢存入傀儡戶口，在香港的集團成員負責清洗犯罪得益。