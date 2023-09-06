警方與數碼港初創合辦狩網運動 八成參與公司或機構有網絡漏洞

警方網罪科每月平均錄得逾500萬次針對香港的網絡攻擊，今年上半年涉及科技罪案達1.56萬宗，按年升近五成，損失共20億3千萬元。警方與數碼港初創Cyberbay合辦首屆「狩網運動」，昨公布成效，參與活動大部分企業及機構都已具備固定的網絡安全措施，但約八成仍存網絡漏洞。參與的香港社會服務聯會分享指，之前以為非牟利機構的網絡風險較低，但專家測試兩個項目網站發現有4個不同程度風險漏洞，社聯得悉後已徹底檢查，確保網站安全。

狩網運動為期兩個月，60家企業及機構參與，過半是初創或中小企業，三成為非牟利團體及公營機構，涵蓋金融、科技、旅遊、醫療和教育業等。警方網罪科網絡安全、法理鑑證及訓練高級警司林焯豪指，活動期間，由64名經資格審定的專才為企業或機構找出漏洞及發布報告；雖然大部分參與機構已有固定的網絡安全措施，但仍有約八成存在網絡漏洞，而發現的197個網絡安全漏洞中，有一成屬嚴重漏洞，四成屬高風險漏洞。

他續指，近年黑客與不法分子在香港不斷尋找漏洞及作不同攻擊，試圖竊取機構或市民機密資料，甚至勒索；透露警方網罪科每月平均錄得逾500萬次針對香港的網絡攻擊，包括釣魚攻擊、惡意程式、勒索軟件及殭屍網路。另值得關注的還有非法入侵電腦的案件，今年上半年接到157宗，按年升幅近八成，市民或企業的機密和敏感資料面對高外洩風險，活動能為企業網絡安全增加額外的防護層。至於個人方面，林焯豪透露，防騙伺服器Scameter數據庫現階段均為已報案的詐騙資訊，今年底至明年初有擴增功能，分析一些未報案但高危詐騙的訊息。

香港社會服務聯會是其中一個參與機構，長者創新及科技項目主任譚灝彥表示，社聯選擇了兩個項目網站作測試，合共有4個不同程度的網絡風險漏洞。社聯已即時做修復、複檢及徹底的檢查，確保網站安全。他坦言，參加活動前以為非牟利機構的網絡風險較低，在得悉網站有高風險漏洞後，大家都感驚訝和擔心，並意識到任何網站都可能有網絡風險，需時刻保持警覺。他亦認同，企業和機構若資料外洩，便會失去用戶信任，對機構信譽、發展及服務使用者都有所影響。

參與活動的每個企業或機構平均獲4個網絡安全整改方案，一半方案屬於高風險的優先改善項目，需盡快處理並修正，包括協助保護客戶資料、保障業務帳戶及防範電子郵箱被用作釣魚詐騙工具。Cyberbay行政總裁及聯合創辦人簡培欽指，會續與警務處合作，盼精準提升個別行業網絡安全表現，並培育本地網絡安全專才，全面提高香港在網絡安全和整體創科環境中的競爭力。