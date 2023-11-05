警方舉行跨部門演習 首次使用三維製圖系統

警務處港島總區今日(5日)上午聯同醫管局、消防處、運輸署、機電工程署、地政總署以及香港電燈有限公司，在跑馬地東華東院舉行代號「舞鳳」的跨部門重大事故演習，模擬區內發生大規模停電事故，以加強警方和各持份者的協作、預防及應變能力。警方於是次演習更首次應用警務處資訊系統部創新方案實驗室所研發的三維製圖系統(Geospatial Analytics, Information and Applications)。

演習的第一部分為桌上演練，以像真情境模擬繁忙時間在灣仔區發生大規模停電事故及後續引發的一連串事件,亦加插各類型的突發情況，需要即時進行部署，以測試各相關部門人員的應變能力及應對方案，以及與持份者之間的協作能力。演習的第二部分為實體演習，模擬東華東院受事故影響停電後，其後備發電機亦告失靈，導致部分病人需要緊急轉移至其他醫院，以測試並加強人員在策劃和執行跨部門大型救援行動的能力。

首次使用三維製圖系統

警方首次應用警務處資訊系統部創新方案實驗室所研發的三維製圖系統。該系統能提供特定位置的空間資訊，以三維形式呈現各種地形及建築物的影像，有助各參與單位於事故發生時，盡快掌握有關地形及資訊，並且因時制宜，策劃和執行最佳的行動方案。警方表示，會繼續與各持份者保持緊密聯繫，定期進行跨部門演習，並檢討在重大事故上的應變計劃，加強部門和相關機構之間的協調能力。